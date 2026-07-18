दिल्ली हाई कोर्ट ने महीने के पहले और तीसरे शनिवार को होने वाली सुनवाई रोकी

शनिवार को अदालत में सुनवाई कराने का यह विचार सबसे पहले दिसंबर 2025 में सामने आया था। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत के सुझाव से प्रेरित था। हालांकि, कई वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्हें डर था कि इससे काम का बोझ बढ़ेगा, थकान होगी और लंबे समय में कार्यक्षमता घटने के अलावा कोई फायदा नहीं होगा।

इसी विरोध के चलते, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अप्रैल में कुछ शनिवार को काम का बहिष्कार भी किया। इस कदम से उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें इस बदलाव में कोई खास फायदा नहीं दिख रहा था।