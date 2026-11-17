जजों ने साफ कर दिया है कि अगर केजरीवाल और सिसोदिया तय समय पर अपना जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। अदालत ने यह कार्यवाही मई में तब शुरू की थी, जब उसे लगा कि इन नेताओं की पोस्ट्स न्यायपालिका का अपमान थीं। इससे पहले, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को इस मामले से हटाने की मांग की थी। उन्होंने जस्टिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था। हालांकि, उनकी यह मांग खारिज कर दी गई थी। बाद में जस्टिस शर्मा ने खुद एक्साइज पॉलिसी के मुख्य मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।