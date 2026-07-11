दिल्ली में पानी की मनमानी खत्म: अब हर बोरवेल पर मीटर, हर बूंद का देना होगा हिसाब
दिल्ली सरकार अब शहर के हर बोरवेल पर पानी का मीटर लगाना चाहती है। इसका मकसद ये है कि लोग जितना जमीनी पानी इस्तेमाल करें, सिर्फ उतने का ही बिल चुकाएं। इस नई योजना के तहत, अब एक बार की मंजूरी देने के बजाय बोरवेल पर लगातार नजर रखी जाएगी। इसका एक और बड़ा लक्ष्य हजारों अवैध बोरवेल को भी नियमों के दायरे में लाना है।
दिल्ली में अवैध बोरवेल का सर्वे करने का प्लान
अधिकारी सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड के साथ मिलकर सही दरें तय करने और इस योजना को लागू करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। चूंकि कई अवैध बोरवेल अक्सर घरों के अंदर छिपे होते हैं, इसलिए जल्द ही घर-घर जाकर सर्वे भी किया जाएगा। पिछले साल ही अधिकारियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया था कि उन्होंने 15,962 अवैध बोरवेल सील कर दिए थे।
दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि मीटर लगाने और इस्तेमाल के आधार पर शुल्क लेने से पानी की चोरी रुकेगी। साथ ही, घर हो या कोई कारोबारी संस्थान, हर कोई जमीनी पानी का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करेगा।