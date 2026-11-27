दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर महामारी के दौरान इस घर पर 56 करोड़ रुपये खर्च करने को लेकर सवाल उठाए।

उन्होंने यह दौरा इसलिए कराया ताकि जनता के पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस बारे में और पारदर्शिता आ सके।

मीडिया के बाद आम जनता टिकट खरीदकर इसके अंदरूनी हिस्सों को देख सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक, टिकट की कीमत करीब 20 रुपये होने की संभावना है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।

इससे पहले सरकार ने बंगले के प्रबंधन के लिए एक निजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को नियुक्त करने की योजना भी घोषित की थी। इस परिसर का इस्तेमाल आधिकारिक कॉन्फ्रेंस, लंच और बैठकों के आयोजन के लिए किया जाएगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "आम जनता को इसे देखने की अनुमति सीमित अवधि के लिए ही दी जाएगी। इसके बाद इसे एक निजी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को सौंपने की योजना पर काम चल रहा है। इस संबंध में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।"

दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इस बंगले में अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हुए रहे थे। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए इस बंगले को 'शीश महल' नाम दिया था।