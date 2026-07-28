दिल्ली सरकार ने 7 लाख लोगों को दिया बड़ा झटका, रद्द किए राशन कार्ड

रद्द किए गए कार्डों में से सबसे ज्यादा 1.44 लाख कार्ड ऐसे परिवारों के थे, जिनके एक या एक से अधिक सदस्यों की सालाना कमाई 6 लाख रुपये से अधिक थी। यह जानकारी टैक्स रिकॉर्ड्स की जांच से सामने आई है। इसके अलावा, 35,750 कार्ड शून्य की श्रेणी में रखे गए थे, क्योंकि एक साल से ज्यादा समय से इन कार्डों पर किसी ने भी राशन नहीं लिया था। वहीं, 25,378 लाभार्थियों के नाम हटाने का आदेश दिया गया, क्योंकि उनके नाम डुप्लीकेट पाए गए या आधार डाटा में उन्हें मृत दर्ज किया गया था।