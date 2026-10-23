दिल्ली सरकार का मिलावटखोरों पर शिकंजा, 322 किलो संदिग्ध घी जब्त
दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों से, खासकर ऑनलाइन बड़ी छूट देने वाली दुकानों से 322 किलोग्राम से ज्यादा घी जब्त किया है। त्योहारों से पहले खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए ये जांचें की जा रही हैं। इसका सीधा मकसद है कि नकली या कम गुणवत्ता वाले उत्पाद लोगों के घरों तक न पहुंचें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुणवत्ता जांच पर जोर दिया
ज्यादातर जब्त किया गया घी विकासपुरी और हस्तसाल की दुकानों से बरामद हुआ। श्री शान और वृंदा फार्म्स जैसे ब्रांड भी जांच के दायरे में हैं। निरीक्षकों ने आजाद मार्केट की एक मिठाई की दुकान समेत कुछ अन्य जगहों से भी नमूने उठाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुरक्षा मानकों के हिसाब से है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट या ऐसी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिनसे जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो। उन्होंने सभी से अपील की है कि त्योहारों के लिए कोई भी खाने का सामान खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और एक्सपायरी तारीख जरूर जांच लें।