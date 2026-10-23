दिल्ली सरकार का मिलावटखोरों पर शिकंजा, 322 किलो संदिग्ध घी जब्त

ज्यादातर जब्त किया गया घी विकासपुरी और हस्तसाल की दुकानों से बरामद हुआ। श्री शान और वृंदा फार्म्स जैसे ब्रांड भी जांच के दायरे में हैं। निरीक्षकों ने आजाद मार्केट की एक मिठाई की दुकान समेत कुछ अन्य जगहों से भी नमूने उठाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुरक्षा मानकों के हिसाब से है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट या ऐसी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिनसे जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो। उन्होंने सभी से अपील की है कि त्योहारों के लिए कोई भी खाने का सामान खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और एक्सपायरी तारीख जरूर जांच लें।