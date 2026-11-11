दिल्ली कोर्ट ने बहू-बेटे को दिया 30 दिन में कमरा खाली करने का आदेश

मां ने यह घर साल 2017 में 11.75 लाख रुपये में खरीदा था। दंपति को एक कमरा इस शर्त पर दिया गया था कि वे हर महीने 4,000 रुपये किराया देंगे, लेकिन घर में रहने के कुछ समय बाद ही उन्होंने किराया देना बंद कर दिया। दंपति ने एक लिखित बयान पर दस्तखत किए थे, जिसमें उन्होंने मां की मिल्कियत को स्वीकार किया था और यह भी माना था कि उन्हें वहां सिर्फ अस्थाई तौर पर रहने की इजाजत मिली थी। कोर्ट ने उनकी इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वहां रहने से उन्हें कोई मालिकाना हक मिल जाता है। अदालत ने साफ किया कि अगर कोई किसी की इजाजत से रहना शुरू करता है, तो वह बाद में उस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इस मामले से जुड़े कुछ और विवाद अभी भी ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं।