दिल्ली कोर्ट ने 17 प्रदर्शनकारियों को दी जमानत, घायल आरोपियों के इलाज का भी आदेश

अदालत ने कुछ साफ नियम बताए हैं।- गवाहों को प्रभावित नहीं करना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना और किसी नई मुश्किल में नहीं पड़ना। इस समूह को अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखनी होगी और हर सुनवाई की तारीख पर संबंधित अदालत में नियमित रूप से हाजिर होना होगा।

इसके अलावा, अब भारत से बाहर यात्रा करने के लिए खास इजाजत लेनी होगी। पुलिस चाहती थी कि उन्हें ज्यादा समय तक हिरासत में रखा जाए, लेकिन जज ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों के महत्व और कानूनी कार्रवाई को संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने पर जोर दिया।