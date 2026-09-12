दिल्ली दंगे 2020: हिंसक भीड़ और पुलिस पर हमले के 5 दोषी करार

अभियोजकों ने अदालत में 26 गवाह पेश किए, ताकि यह साबित किया जा सके कि ये पांचों भजनपुरा गैस स्टेशन के पास पुलिस से भिड़ने और पथराव करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।

अदालत ने पाया कि दंगों के आरोप साबित करने के लिए तो पर्याप्त सबूत थे, लेकिन आगजनी या संपत्ति के नुकसान जैसे गंभीर अपराधों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसकी मुख्य वजह फायर रिपोर्ट और जांच में मिली खामियां थीं। अब इन दोषियों को कितनी सजा मिलनी चाहिए, इस पर 16 सितंबर को दलीलें सुनी जाएंगी।