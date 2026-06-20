खान सर को कोर्ट से अस्थायी राहत: पुलिस कार्रवाई रुकी, पर 'मौत' और 'मारपीट' के आरोप बरकरार
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जाने-माने शिक्षक खान सर को अदालत से फिलहाल राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उन पर कोई सख्त कार्रवाई या बल प्रयोग न किया जाए। खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी।
रोशन आनंद ने खान सर पर लगाया आरोप
ज्ञान बिंदू जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आनंद का आरोप है कि खान सर उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में हुई मौत में शामिल थे। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया है कि जेल में खान सर ने उनके साथ मारपीट की थी। यह मामला तब सामने आया है जब रोशन आनंद को कोचिंग सेंटर पर हमले के एक दूसरे मामले में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, उनके भाई अभिषेक और साथी गौरव अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी हाल ही में खारिज हो गई थी।