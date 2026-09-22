फर्जी PMO अधिकारी बनने वाले युवक को मिली जमानत, जानें पूरा मामला

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि इस फर्जी आईडी का गलत इस्तेमाल करने का कोई साफ इरादा नहीं दिखा।

पारेख ने कथित तौर पर माना है कि उन्होंने यह कार्ड ChatGPT का इस्तेमाल करके बनाया था। पुलिस को उनके घर से PMO जैसे और भी दस्तावेज मिले हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कुछ चिंताएं जताई थीं। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान सुरक्षा काफी कड़ी थी।

इसके बावजूद, जज ने पारेख की उम्र और उनकी पढ़ाई-लिखाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी। दोनों आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, जबकि पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।