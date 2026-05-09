पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में क्या-क्या? 48 साल बाद 11 मई से फिर शुरू होगी गिनती
चंदन यात्रा उत्सव के लिए मिले एक छोटे से ब्रेक के बाद पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में रखे खजानों की गिनती का काम 11 मई 2026 से फिर शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया, जो 48 साल के लंबे अंतराल के बाद 25 मार्च, 2026 को दोबारा शुरू हुई थी, सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मंदिर के मशहूर रत्न भंडार में रखी चीजों का सावधानी से ब्योरा तैयार करने के लिए है। मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने बताया कि अगले दो दिनों में यह काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा।
विशेषज्ञों ने करीब 120 चीजों का डिजिटल ब्योरा दर्ज किया
विशेषज्ञों ने अभी तक करीब 120 चीजों का ब्योरा डिजिटल तरीके से दर्ज कर लिया है। यह कुल इन्वेंट्री के काम का लगभग 5वां हिस्सा है। इस काम में वे फोटोग्राफी, वीडियो और 3-D मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। हर एक चीज को धातु के प्रकार के अनुसार अलग-अलग रंगों के कपड़ों में लपेटा जाता है और 1978 के पुराने रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाता है। सुरक्षा भी पूरी तरह कड़ी रखी गई है – रत्न भंडार की चाबियां रोज राज्य की तिजोरी में सुरक्षित रखी जाती हैं। अगर आप मंदिर आने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है: इस काम के दौरान भी भक्तों के लिए मंदिर के अनुष्ठान और दर्शन पहले की तरह ही चलते रहेंगे।