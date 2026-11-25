उत्तरी रेलवे को अब दंपति के नए फ्लाइट टिकट (35,699 रुपये), होटल में ठहरने का खर्च (2,500 रुपये) और मानसिक परेशानी के साथ कानूनी खर्च भी देना होगा।

रेलवे ने कोहरे को देरी का कारण बताया था, लेकिन इसे साबित नहीं कर सका। ब्याज अलग से जोड़ने पर, रेलवे को कुल 63,199 रुपये देने होंगे, जो 6 हफ्ते के अंदर चुकाने होंगे।

यह मामला बताता है कि जब सेवा देने वाली कंपनियां अपनी गलती से लोगों की योजनाओं को गड़बड़ करती हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है।