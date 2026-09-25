मतदाता सूची पर विवाद गहराया: कांग्रेस ने CEC ज्ञानेश को हटाने की मांग की, सड़क से कोर्ट तक जंग
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है। यह मांग उन रिपोर्टों के बाद सामने आई है जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने वोटर लिस्ट में बदलाव से जुड़ी अधिकारियों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया।
दिल्ली में उन्हें हटाने की मांग वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने भी चेतावनी दी है कि इन मामलों को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
IYC ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए याचिका दाखिल की
भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव प्रक्रिया की जांच के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है। इस याचिका का नाम थोड़ा मजाकिया अंदाज में "ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो" रखा गया है।
प्रथमेश गोपाल गावंकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भटकर और स्मिताली नीलेश नार्वेकर ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से कथित तौर पर जारी किए गए 14 "एकतरफा प्रशासनिक आदेशों और बदलावों" को रद्द करने और महाराष्ट्र से हटाए गए मतदाताओं को वापस लिस्ट में शामिल करने की मांग की है।
भाजपा ने कांग्रेस के इन कदमों को उसकी हताशा करार दिया है। वहीं, चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा है कि सभी फैसले मिलकर लिए जाते हैं, भले ही अंदरूनी तौर पर अलग-अलग विचार हों।