CJP का सरकारों पर सीधा वार, कहा- स्कूलों में बच्चों का हाल जानवरों से भी बदतर
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कई सरकारी स्कूलों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकारों से सवाल कर रही है। उन्होंने 24 अगस्त को शिक्षा मंत्रियों को पत्र भेजे। इन पत्रों में टूटे शौचालयों, गैर-मौजूद शिक्षकों और स्कूलों तक पहुंचने वाले असल फंड जैसी जानकारी मांगी गई। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर सामने आई उन पोस्टों का हवाला दिया, जिनमें बच्चे साफ पानी या चालू हालत वाले बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ाई करते दिख रहे हैं।
दिपके ने की पारदर्शिता और मरम्मत की मांग
दिपके ने कहा कि बच्चों को ऐसी खराब स्थितियों में पढ़ाई करनी पड़े, यह नाइंसाफी है। उन्होंने कहा, "उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है।" CJP ने राज्यों से स्कूलों की मरम्मत की स्थिति, शिक्षकों के खाली पदों और हर किसी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जरूरी कंप्यूटर और खेल उपकरणों जैसी चीजों की जानकारी भी मांगी। उनकी मुख्य मांग है कि पारदर्शिता बढ़े और सरकारें ठोस कदम उठाएं, ताकि हर छात्र को पढ़ने-सीखने के लिए एक अच्छी जगह मिल पाए।