CJP का सरकारों पर सीधा वार, कहा- स्कूलों में बच्चों का हाल जानवरों से भी बदतर

दिपके ने कहा कि बच्चों को ऐसी खराब स्थितियों में पढ़ाई करनी पड़े, यह नाइंसाफी है। उन्होंने कहा, "उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है।" CJP ने राज्यों से स्कूलों की मरम्मत की स्थिति, शिक्षकों के खाली पदों और हर किसी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जरूरी कंप्यूटर और खेल उपकरणों जैसी चीजों की जानकारी भी मांगी। उनकी मुख्य मांग है कि पारदर्शिता बढ़े और सरकारें ठोस कदम उठाएं, ताकि हर छात्र को पढ़ने-सीखने के लिए एक अच्छी जगह मिल पाए।