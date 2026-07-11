बिहार: 97 लाख पेंशनभोगियों के खाते में 1400 करोड़, अब हर 10 तारीख को 1100 रुपये

मुख्यमंत्री ने DBT और 1,100 रुपये पेंशन का जिक्र किया

नियमितता बनाए रखने के लिए अब हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' तय किया गया है, ताकि DBT के माध्यम से सबको बिना किसी देरी के पेंशन मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने यह भी बताया कि तकनीक का इस्तेमाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि मदद उन लोगों तक ही पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है।