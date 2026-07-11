बिहार: 97 लाख पेंशनभोगियों के खाते में 1400 करोड़, अब हर 10 तारीख को 1100 रुपये
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में 1,423.94 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसमें राज्य योजनाओं की जून महीने की पेंशन और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कुछ रुके हुए भुगतान भी शामिल हैं, ताकि कई जरूरतमंदों को समय रहते मदद मिल सके।
मुख्यमंत्री ने DBT और 1,100 रुपये पेंशन का जिक्र किया
नियमितता बनाए रखने के लिए अब हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' तय किया गया है, ताकि DBT के माध्यम से सबको बिना किसी देरी के पेंशन मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने यह भी बताया कि तकनीक का इस्तेमाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि मदद उन लोगों तक ही पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है।