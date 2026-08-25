देश में चिटफंड कंपनियों ने साढ़े 3 करोड़ लोगों से की 10,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

राज्य स्तर पर पंजीकरण करवाने के बजाए आरोपियों ने अपनी सोसायटियों का केंद्रीय सहकारी समिति में पंजीकरण कराया था। यह पंजीकरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत हुआ था। इसी वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में बेरोकटोक काम करने की छूट मिल गई। इन राज्यों में भी FIR दर्ज कराई गई हैं और अब तक 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसियां अभी भी इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इन कंपनियों ने आखिर इस पूरे खेल को कैसे अंजाम दिया। वे सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के कटघरे में लाने की कोशिश कर रही हैं।