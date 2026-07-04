पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अनोखी पहल, अब पुलिसवालों को सीधे मिलेगा जन्मदिन का खास तोहफा देश Jul 04, 2026

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 4 जुलाई को एक नई पहल का ऐलान किया है। इसके तहत, वे IPS और WBPS अधिकारियों को, जिनकी रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) तक है, निजी जन्मदिन कार्ड और फूलों के बुके भेजेंगे। इस पहल का मकसद पुलिस अधिकारियों को यह महसूस कराना है कि उनकी कड़ी मेहनत को देखा और सराहा जा रहा है।