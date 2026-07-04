पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की अनोखी पहल, अब पुलिसवालों को सीधे मिलेगा जन्मदिन का खास तोहफा
देश
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 4 जुलाई को एक नई पहल का ऐलान किया है। इसके तहत, वे IPS और WBPS अधिकारियों को, जिनकी रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) तक है, निजी जन्मदिन कार्ड और फूलों के बुके भेजेंगे। इस पहल का मकसद पुलिस अधिकारियों को यह महसूस कराना है कि उनकी कड़ी मेहनत को देखा और सराहा जा रहा है।
SP और CP जन्मदिन की शुभकामनाओं का ध्यान रखेंगे
पुलिस यूनिट्स अधिकारियों के जन्मदिन की जानकारी साझा करेंगे ताकि सुबह के शुरुआती दफ्तर के घंटों में शुभकामनाएं उन तक पहुंच सकें। SP और CP यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अधिकारी शुभकामनाओं से अछूता न रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पहल से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, खासकर उन लोगों का जो मुश्किल हालातों में काम करते हैं।