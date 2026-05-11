केंद्रीय मंत्री के बेटे पर उत्पीड़न का आरोप, मुख्यमंत्री रेड्डी ने दिए जांच के आदेश
देश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भगीरथ पर लगे एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। यह शिकायत 8 मई, 2026 को दर्ज हुई थी, लेकिन कार्रवाई में काफी देर की गई। इसी देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे पुलिस से जवाब मांगा है।
पुलिस का कहना है: पीएम मोदी की यात्रा के चलते देरी हुई
पुलिस ने बताया कि शिकायत आने के समय वे हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त थे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक विशेष टीम इस मामले की जांच करेगी। इस बीच महिला संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने पुलिस की इस धीमी प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पुलिस पर नरम रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है।