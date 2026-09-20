उत्तर प्रदेश में 'अभ्युदय' योजना ने संवारा 400 से अधिक छात्रों का भविष्य, जानिए कैसे

अगर आप संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC), JEE, NEET, NDA या CDS जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और महंगी कोचिंग के खर्च से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। साल 2021 से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों को मुफ्त क्लासरूम और ऑनलाइन कोचिंग मुहैया करा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में करीब 2,000 शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की मदद से यह योजना हर छात्र तक परीक्षा की तैयारी पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, ताकि कोई भी अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से पीछे न छूटे।