खाने-पीने की चीजों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी, सरकार ने घटाया आयात शुल्क

अल नीनो मॉनसून की बारिश को प्रभावित करता है, जिससे फसलें कमजोर हो सकती हैं और खाद्य पदार्थों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।

सरकार ने कच्चे सोयाबीन, कच्चे पाम और कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और कुछ पर शून्य कर दिया है। इसी तरह, रिफाइंड सोयाबीन और पाम तेल पर 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 22.5 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है।

सरकार का यह कदम बाजार में तेल के दाम कम करने और घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, सरकार खराब मौसम की स्थिति में तेल की कमी से बचने के लिए स्टॉक पर भी लगातार नजर रखे हुए है।