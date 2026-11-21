इस बीमारी के फैलने की पुष्टि 13 नवंबर को हुई थी। दरअसल, अक्टूबर के आखिर में पक्षियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। तब से लेकर अब तक, कट्टियांकुप्पम जैसे प्रभावित इलाकों में करीब 1 लाख मुर्गियां या तो मर चुकी हैं या उन्हें सावधानी के तौर पर मार दिया गया है।

इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया गया है, जहाँ लोगों के आने-जाने पर रोक है और अगले तीन महीनों के लिए पोल्ट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी इंसान में इस संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन के इन तेज कदमों का असर दिख रहा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए इलाके में लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है।