उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा PMAY-G घरों को मंजूरी, लाखों गरीबों के सपने होंगे पूरे
ग्रामीण उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत यहां के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए 6 लाख से ज्यादा पक्के घरों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद हर गरीब परिवार के सिर पर पक्की छत देना है।
PMAY-G का 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य
यह एक बहुत बड़ी योजना का ही हिस्सा है। PMAY-G के नए चरण में साल 2024-25 से लेकर 2028-29 तक पूरे देश में 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए इन घरों की मंजूरी एक सर्वे के बाद दी गई है। इस सर्वे में सामने आया था कि राज्य में अभी भी कई परिवार कच्चे घरों में रह रहे हैं। चौहान ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरा सहयोग देगी और कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीक (टेक्नोलॉजी) की मदद से निगरानी करेगी। उन्हें उम्मीद है कि इन कोशिशों से उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मिसाल बन जाएगा।