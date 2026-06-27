उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा PMAY-G घरों को मंजूरी, लाखों गरीबों के सपने होंगे पूरे

PMAY-G का 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य

यह एक बहुत बड़ी योजना का ही हिस्सा है। PMAY-G के नए चरण में साल 2024-25 से लेकर 2028-29 तक पूरे देश में 2 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए इन घरों की मंजूरी एक सर्वे के बाद दी गई है। इस सर्वे में सामने आया था कि राज्य में अभी भी कई परिवार कच्चे घरों में रह रहे हैं। चौहान ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरा सहयोग देगी और कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीक (टेक्नोलॉजी) की मदद से निगरानी करेगी। उन्हें उम्मीद है कि इन कोशिशों से उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मिसाल बन जाएगा।