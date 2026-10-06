महाराष्ट्र पर सूखे का कहर, केंद्र सरकार ने बनाई विशेष टीम
महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इसकी चपेट में है और खड़ी फसलें बड़े नुकसान का सामना कर रही हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल सहायता की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक टीम बनाई है। यह टीम हालात को समझेगी और यह तय करेगी कि किस तरह की मदद सबसे जरूरी है, ताकि सहायता जल्दी और सही तरीके से पहुंच सके।
कई इलाकों में पानी की भारी कमी के चलते किसानों की मुश्किलें काफी बढ गई हैं। खेतों में फसलें सूख रही हैं और काम-धंधा रुकने से लोगों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
मुक्तानंद अग्रवाल के नेतृत्व में 10 अधिकारियों का दल
कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल की अगुवाई में 10 अधिकारियों का एक दल राज्य में जाकर नुकसान का आकलन करेगा। यह दल यह भी देखेगा कि राहत सामग्री और आर्थिक सहायता किस तरह से और किसे बांटी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह इस काम में हर तरह से सहयोग देगी। सरकार चाहती है कि संकट से जूझ रहे किसानों को जल्द से जल्द और प्रभावी तरीके से मदद मिले, ताकि वे इस मुश्किल हालात से उबर सकें।