महाराष्ट्र पर सूखे का कहर, केंद्र सरकार ने बनाई विशेष टीम

महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इसकी चपेट में है और खड़ी फसलें बड़े नुकसान का सामना कर रही हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल सहायता की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक टीम बनाई है। यह टीम हालात को समझेगी और यह तय करेगी कि किस तरह की मदद सबसे जरूरी है, ताकि सहायता जल्दी और सही तरीके से पहुंच सके।

कई इलाकों में पानी की भारी कमी के चलते किसानों की मुश्किलें काफी बढ गई हैं। खेतों में फसलें सूख रही हैं और काम-धंधा रुकने से लोगों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।