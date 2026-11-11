3,230 करोड़ रुपये में बनेगा 'युगे युगीन', सुरंगों से देखें 10,000 साल का भारत

आपको संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर कांच के बने बेहद खूबसूरत 'मयूर मंडप' देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां दर्शकों के लिए और कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए भी खास जगहें बनाई जाएंगी। संग्रहालय में एक अंडरग्राउंड सुरंग भी बनेगी, जिससे कलाकृतियों को सुरक्षित तरीके से अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। साथ ही, सेंट्रल विस्टा के बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर भारत अपनी धरोहरों को सहेजने के लिए फ्रांस के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा।