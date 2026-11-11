सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 77,101 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। उसने हाल ही में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 77,101 करोड़ रुपये के एक पैकेज को हरी झंडी दी है। इस पैकेज में दिल्ली में बनने वाले नए 'युगे युगीन भारत' म्यूजियम के लिए भी पैसा रखा गया है। इसके साथ ही, नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली एक नई मेट्रो रेल लाइन भी बनाई जाएगी, जिससे शहर का जीवन और आरामदायक और दिलचस्प बन पाएगा।
खाद पर 62,370 करोड़ की सब्सिडी और 9,111 करोड़ की गारंटी
किसानों को भी राहत दी गई है। आने वाली रबी सीजन के लिए खाद पर सब्सिडी देने के लिए 62,370 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म उद्योगों और स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थियों को आसानी से कर्ज दिलाने में मदद करने के लिए 9,111 करोड़ रुपये के 2 क्रेडिट गारंटी फंड भी तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों से शहर ज्यादा मजबूत बनेंगे, छोटे कारोबारियों को सहारा मिलेगा और देश की खेती-किसानी भी खूब फलेगी-फूलेगी।