सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 77,101 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को दी मंजूरी

किसानों को भी राहत दी गई है। आने वाली रबी सीजन के लिए खाद पर सब्सिडी देने के लिए 62,370 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म उद्योगों और स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थियों को आसानी से कर्ज दिलाने में मदद करने के लिए 9,111 करोड़ रुपये के 2 क्रेडिट गारंटी फंड भी तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों से शहर ज्यादा मजबूत बनेंगे, छोटे कारोबारियों को सहारा मिलेगा और देश की खेती-किसानी भी खूब फलेगी-फूलेगी।