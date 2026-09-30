दिल्ली के ट्रैफिक और ऊर्जा का बदलेगा चेहरा, 2.79 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज को दीमंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खेती-किसानी, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए 2,79,157 करोड़ रुपये के एक बड़े पैकेज को मंजूरी दी है।
इस पैकेज में रबी प्राइस पॉलिसी के लिए नए फंड भी शामिल हैं, जिनका मकसद किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाना है।
इसके साथ ही, पीएम धारा योजना के जरिए ज्यादा लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने पर भी खास जोर दिया जाएगा।
ज्यादा MSP और दिल्ली के लिए ITMS फंडिंग
इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि गेहूं और जौ जैसी मुख्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की गई है।
इसका मकसद बुवाई के समय किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। वहीं, दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने के लिए 1,790 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस सिस्टम का लक्ष्य स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहर में यातायात को और ज्यादा सुगम बनाना है। कुल मिलाकर, यह पहल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, और इससे शहरी जीवन भी काफी बेहतर हो सकेगा।