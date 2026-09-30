दिल्ली के ट्रैफिक और ऊर्जा का बदलेगा चेहरा, 2.79 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज को दीमंजूरी

इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि गेहूं और जौ जैसी मुख्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की गई है।

इसका मकसद बुवाई के समय किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। वहीं, दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लगाने के लिए 1,790 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इस सिस्टम का लक्ष्य स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहर में यातायात को और ज्यादा सुगम बनाना है। कुल मिलाकर, यह पहल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, और इससे शहरी जीवन भी काफी बेहतर हो सकेगा।