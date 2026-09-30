किसानों के लिए बड़ी खबर: MSP में हो सकती है बढ़ोतरी, हरित ऊर्जा-उज्ज्वला पर भी अहम फैसले
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में 6 रबी फसलों- गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम- के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। MSP बुवाई से पहले ही तय कर दिया जाता है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिल सके।
हरित ऊर्जा कॉरिडोर और प्रधानमंत्री उज्ज्वला पर भी फैसले की उम्मीद
पिछले रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान गेहूं का MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं, जौ के लिए यह 2,150 रुपये और चने के लिए 5,875 रुपये तय किया गया था।
MSP में इस नई बढ़ोतरी का मकसद किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III में 54,000 करोड़ रुपये के निवेश पर भी गौर करेगा, जिसका मकसद हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। साथ ही, पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा भी होगी, जो जरूरतमंद परिवारों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देती है।