किसानों के लिए बड़ी खबर: MSP में हो सकती है बढ़ोतरी, हरित ऊर्जा-उज्ज्वला पर भी अहम फैसले

पिछले रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के दौरान गेहूं का MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं, जौ के लिए यह 2,150 रुपये और चने के लिए 5,875 रुपये तय किया गया था।

MSP में इस नई बढ़ोतरी का मकसद किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III में 54,000 करोड़ रुपये के निवेश पर भी गौर करेगा, जिसका मकसद हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। साथ ही, पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा भी होगी, जो जरूरतमंद परिवारों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देती है।