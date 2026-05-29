NEET पेपर लीक मामले की जांच पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी नजर 

कार्रवाई का दिलाया भरोसा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा दोबारा न हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

NEET उन लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, जो चिकित्सक बनना चाहते हैं। इसलिए, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का पूरा ध्यान है कि लोगों का भरोसा वापस आए और आगे की परीक्षाएं सबके लिए निष्पक्ष हों।