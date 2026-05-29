NEET पेपर लीक मामले की जांच पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी नजर
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NEET UG पेपर लीक ने परीक्षा की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जे नरसिम्हा ने पूछा कि कड़ी निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इससे साफ है कि सिस्टम में कुछ सुधार की कड़ी जरूरत है।
कार्रवाई का दिलाया भरोसा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा दोबारा न हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
NEET उन लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, जो चिकित्सक बनना चाहते हैं। इसलिए, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का पूरा ध्यान है कि लोगों का भरोसा वापस आए और आगे की परीक्षाएं सबके लिए निष्पक्ष हों।