अदालत का कहना है कि ऐसे बयान न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम कर सकते हैं। राज्य के वकीलों की आपत्तियों के बावजूद कोर्ट ने औपचारिक नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल, बनर्जी ने सुरक्षा न मिलने का आरोप लगाया था, जो इस विवाद का एक हिस्सा है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बनर्जी क्या जवाब देते हैं। अदालत उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद ही आगे का फैसला सुनाएगी।