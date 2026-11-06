कलकत्ता हाईकोर्ट ने KMC चुनाव पर लगाई रोक, इस बड़े विवाद में फंसा मतदान

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम (KMC) के आगामी चुनावों पर रोक लगा दी है। यह रोक शहर के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर हुए एक बड़े विवाद के बाद लगाई गई है।

पूर्व पार्षद दीपू दास ने इन बदलावों को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि ये बदलाव वास्तविक आबादी के बजाय वोटर लिस्ट के आधार पर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नई अधिसूचना जून में नगर निकाय भंग होने के बाद जारी की गई थी।