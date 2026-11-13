महाराष्ट्र के मंत्री के घर पर कथित तौर पर हमला, पुलिस पर उठे सवाल
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के मंत्री संजय शिरसाट के बंगले पर 12 नवंबर की देर रात हमला हुआ। इस दौरान तीन लोग, जो कथित तौर पर नशे में थे, उनके बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को धमकाया और बंगले के बाहर एक बोतल फोड़ दी। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है।
इस घटना के बाद, शिरसाट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जब यह सब हो रहा था, तब उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने में बहुत परेशानी हुई।
पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया, शिरसाट ने DGP को फोन किया
पुलिस ने अब तीनों संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। चूंकि घटना के समय शिरसाट स्थानीय अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें आधी रात तक राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को फोन करना पड़ा।
DGP ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पुलिस अभी भी यह पता लगाने में जुटी है कि यह हमला क्यों किया गया और हमलावरों का क्या मकसद था।