महाराष्ट्र के मंत्री के घर पर कथित तौर पर हमला, पुलिस पर उठे सवाल

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के मंत्री संजय शिरसाट के बंगले पर 12 नवंबर की देर रात हमला हुआ। इस दौरान तीन लोग, जो कथित तौर पर नशे में थे, उनके बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को धमकाया और बंगले के बाहर एक बोतल फोड़ दी। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है।

इस घटना के बाद, शिरसाट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जब यह सब हो रहा था, तब उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने में बहुत परेशानी हुई।