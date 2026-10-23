उत्तराखंड में सड़क के अभाव में दुल्हन ने पैदल तय किया 18 किलोमीटर का सफर, मुख्यमंत्री धामी से लगाई गुहार
उत्तराखंड की एक दुल्हन को अपनी शादी के लहंगे में करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर अपने नए घर पहुंचना पड़ा। दरअसल, लोकंडी से आगे सड़क का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ियां वहां नहीं जा पा रही थीं। 20 अक्टूबर को हुई दुल्हन की इस यात्रा ने दूरदराज के गांवों में सड़क की सुविधा न होने से होने वाली मुश्किलों को सबके सामने उजागर किया। उसकी यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।
दुल्हन ने मुख्यमंत्री धामी से की सड़क बनाने की अपील
एक्स पर एक भावुक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें दुल्हन ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने गांव में बेहतर सड़कें बनाने की गुहार लगाई। इस क्लिप ने ऑनलाइन लोगों के दिल छू लिए। लोगों ने दुल्हन के प्रति हमदर्दी दिखाई और इस मौके पर ग्रामीण इलाकों की चुनौतियों और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत पर खुलकर चर्चा की। कुछ लोगों ने तो दुल्हन को पालकी में ले जाने जैसी पुरानी परंपराओं को भी याद किया, लेकिन अधिकतर लोग इस बात पर सहमत थे कि अब बदलाव का समय आ गया है।