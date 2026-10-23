उत्तराखंड में सड़क के अभाव में दुल्हन ने पैदल तय किया 18 किलोमीटर का सफर, मुख्यमंत्री धामी से लगाई गुहार

एक्स पर एक भावुक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें दुल्हन ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपने गांव में बेहतर सड़कें बनाने की गुहार लगाई। इस क्लिप ने ऑनलाइन लोगों के दिल छू लिए। लोगों ने दुल्हन के प्रति हमदर्दी दिखाई और इस मौके पर ग्रामीण इलाकों की चुनौतियों और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत पर खुलकर चर्चा की। कुछ लोगों ने तो दुल्हन को पालकी में ले जाने जैसी पुरानी परंपराओं को भी याद किया, लेकिन अधिकतर लोग इस बात पर सहमत थे कि अब बदलाव का समय आ गया है।