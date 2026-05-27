बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- विधवा को गोद लेने के लिए पति की सहमति जरूरी नहीं

कोर्ट ने दिया यह तर्क

कोर्ट ने कहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) पुराने हिंदू कानूनों और रिवाजों से कहीं ज्यादा अहम है। इसलिए, जो पुराने रिवाज कहते थे कि विधवा को पति की मंजूरी चाहिए, वे अब लागू नहीं होते।

HAMA की धारा 8 के मुताबिक, एक विधवा अकेले बच्चा गोद ले सकती है, वहीं धारा 12 यह सुनिश्चित करती है कि गोद लिया गया बच्चा परिवार का पूरा सदस्य बन जाता है, जिसमें दिवंगत पति को भी उसका कानूनी पिता माना जाता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) को भी निर्देश दिया है कि संपत्ति से जुड़े, जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए।