मुंबई में BMW हादसे में 3 की मौत: इसी कार से मार्च में भी हुआ था हादसा, वायरल हुआ था चालक का झगड़ा

मार्च महीने में भी इसी BMW ने एक दूसरे वाहन को टक्कर मार दी थी। उस घटना का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी चलाने वाला शख्स शिरके से बदतमीजी से बात करता और झगड़ा करता दिख रहा है। रविवार को हुए ताजा हादसे से पहले, यह बीएमडब्ल्यू मार्च (29 मार्च, 2026) में भी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी।