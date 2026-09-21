मुंबई में BMW हादसे में 3 की मौत: इसी कार से मार्च में भी हुआ था हादसा, वायरल हुआ था चालक का झगड़ा
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मुंबई में रविवार को एक BMW कार बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। परेशान करने वाली बात ये है कि यही BMW कार मार्च में भी एक सड़क हादसे में शामिल थी।
मार्च के वायरल वीडियो में दिखी थी BMW वाली बहसबाजी
मार्च महीने में भी इसी BMW ने एक दूसरे वाहन को टक्कर मार दी थी। उस घटना का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी चलाने वाला शख्स शिरके से बदतमीजी से बात करता और झगड़ा करता दिख रहा है। रविवार को हुए ताजा हादसे से पहले, यह बीएमडब्ल्यू मार्च (29 मार्च, 2026) में भी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी।