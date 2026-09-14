ओडिशा: बुखार से जूझते नंदनकानन के बेबी ओरंगुटान पर मंडरा रहा अंतरराष्ट्रीय तस्करी का खतरा?

ओडिशा सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पांच सदस्यीय तकनीकी समिति बनाई है। साथ ही, ओरंगुटानों की खास देखभाल का इंतजाम भी किया गया है। इनमें मच्छरदानी और तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

वहीं, पुलिस और वन्यजीव अधिकारी इन जानवरों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय तस्करी की आशंकाओं की भी जांच कर रहे हैं। यानी, यह मामला सिर्फ उनकी सेहत से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके बड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।