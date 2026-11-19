असम में अजीब मामला: 75 वर्षीय मोहनलाल 'विदेशी' घोषित, लेकिन 4 बच्चे भारतीय नागरिक
लेखन आबिद खान
असम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ट्रिब्यूनल ने 75 साल के मोहनलाल दास को 'स्ट्रीमलाइन विदेशी' करार दिया है। इसका मतलब है कि वे कई दशक पहले बांग्लादेश से बिना सही कागजात के भारत आए थे।
खास बात ये है कि उनकी दिवंगत पत्नी और चारों बच्चे भारत के आधिकारिक नागरिक हैं। यह फैसला गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने उनके 3 मामलों पर फिर से विचार करने को कहा था।
परिवार को मिली नागरिकता, मोहनलाल नहीं डाल पाएंगे वोट
शुरुआत में, साल 2022 में इस परिवार को भी विदेशी बताया गया था। हालांकि, जब उन्होंने दोबारा सुनवाई के लिए अपने असली दस्तावेज पेश किए तो यह स्थिति बदल गई।
अब मोहनलाल अगले 10 सालों तक वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों की नागरिकता को दूसरे रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है।