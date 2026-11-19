असम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ट्रिब्यूनल ने 75 साल के मोहनलाल दास को 'स्ट्रीमलाइन विदेशी' करार दिया है। इसका मतलब है कि वे कई दशक पहले बांग्लादेश से बिना सही कागजात के भारत आए थे।

खास बात ये है कि उनकी दिवंगत पत्नी और चारों बच्चे भारत के आधिकारिक नागरिक हैं। यह फैसला गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने उनके 3 मामलों पर फिर से विचार करने को कहा था।