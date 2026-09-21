सबरीमाला में अरवाणा प्रसाद की किल्लत, भक्तों को अब मिल पाएगा सिर्फ एक डिब्बा

सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त इस बार अरवाणा की कमी का सामना कर रहे हैं। सोमवार को रात 10 बजे मंदिर बंद होने से पहले लगभग 17,000 भक्तों के यहां पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन मंदिर के पास अरवाणा के सिर्फ 5,000 से कुछ ही ज्यादा डिब्बे बचे हैं। इस कमी को देखते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने हर भक्त के लिए केवल एक डिब्बा अरवाणा लेने की सीमा तय कर दी है। इस फैसले के बाद मंदिर में लंबी कतारें लग गईं और कई भक्तों को पर्याप्त अरवाणा न मिलने से निराशा भी हुई।