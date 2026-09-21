सबरीमाला में अरवाणा प्रसाद की किल्लत, भक्तों को अब मिल पाएगा सिर्फ एक डिब्बा
सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त इस बार अरवाणा की कमी का सामना कर रहे हैं। सोमवार को रात 10 बजे मंदिर बंद होने से पहले लगभग 17,000 भक्तों के यहां पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन मंदिर के पास अरवाणा के सिर्फ 5,000 से कुछ ही ज्यादा डिब्बे बचे हैं। इस कमी को देखते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने हर भक्त के लिए केवल एक डिब्बा अरवाणा लेने की सीमा तय कर दी है। इस फैसले के बाद मंदिर में लंबी कतारें लग गईं और कई भक्तों को पर्याप्त अरवाणा न मिलने से निराशा भी हुई।
TDB बढ़ा रहा है अरवाणा का उत्पादन
इस तरह की कमी दोबारा न हो, इसके लिए TDB ने अब अरवाणा का दैनिक उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख डिब्बे प्रतिदिन किया जाएगा और इसका लक्ष्य करीब 3.25 लाख टीन तक पहुंचाना है। नवंबर में शुरू होने वाले व्यस्त मंडला मकरविलक्कु त्योहार से पहले बोर्ड 50 लाख से ज्यादा अरवाणा टीन जमा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बोर्ड का कहना है कि वह भक्तों की संख्या पर लगातार नजर रखेगा और अपनी योजनाओं में उसी हिसाब से बदलाव करेगा, ताकि अगली बार हर भक्त को उसका हिस्सा मिल सके।