देवभूमि के 85 करोड़ के दान पर विवाद, BKTC ने बद्रीनाथ आरोपों पर जांच शुरू की

दान को लेकर BKTC ने कारण बताओ नोटिस जारी किया

बद्रीनाथ धाम में दान के गलत इस्तेमाल या प्रबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर आरोप लगे थे। इन आरोपों के सामने आते ही, बद्री-केदार मंदिर समिति (BKTC) ने 24 घंटे के भीतर ही इस मामले की जांच शुरू कर दी। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी कि इन आरोपों से जुड़े लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, इस पूरी जांच के लिए एक खास पैनल भी बनाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस जांच के नतीजे पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किए जाएंगे।