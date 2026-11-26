वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया 26/11 के बाद आतंकवाद पर भारत की सबसे सशक्त कार्रवाई
वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ सबसे सशक्त कार्रवाई बताया है। उन हमलों की 18वीं बरसी पर उन्होंने यह भी साफ किया कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने का भारत का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' पिछले साल 7 मई को शुरू किया गया था। तब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 आम नागरिकों को मार दिया गया था। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और यह कार्रवाई 3 दिनों तक चले एक तनावपूर्ण संघर्ष के रूप में सामने आई थी।
वायुसेना प्रमुख ने आतंकवाद विरोधी रुख फिर दोहराया
दीक्षित ने 26/11 के हमलों के पीड़ितों और उन बहादुरों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने उस दौरान डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने 31 अक्टूबर को वायुसेना प्रमुख का पद संभाला था और तभी से वे आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को लगातार दोहराते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का हवाला देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु धमकियों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही आतंकवादियों को उनके समर्थकों से अलग करके ही देखना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए अब और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार की गई है।