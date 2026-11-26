वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ सबसे सशक्त कार्रवाई बताया है। उन हमलों की 18वीं बरसी पर उन्होंने यह भी साफ किया कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने का भारत का तरीका अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' पिछले साल 7 मई को शुरू किया गया था। तब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 आम नागरिकों को मार दिया गया था। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और यह कार्रवाई 3 दिनों तक चले एक तनावपूर्ण संघर्ष के रूप में सामने आई थी।