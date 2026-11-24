16वीं जाट रेजिमेंट ने दिवंगत हवलदार की बेटी की शादी में दिए 1.61 लाख रुपये
लेखन भारत शर्मा
स्वर्गीय हवलदार पप्पल सिंह की बेटी प्रीति की जब अलवर में शादी हुई, तो उनके पिता की 16वीं जाट रेजिमेंट ने पूरा साथ दिया। रेजिमेंट के अधिकारियों और जवानों ने पिता की तरह भूमिका निभाई। उन्होंने शादी के खर्चों में मदद के लिए 1.61 लाख रुपये का योगदान दिया, ताकि प्रीति और उनके परिवार को लगे कि कोई उनका ख्याल रख रहा है।
रेजिमेंट ने अनीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया
रेजिमेंट ने प्रीति की मां अनीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यह दुख से जूझ रहे परिवार के लिए एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला पल था। भावुक विदाई के समय जवानों की मौजूदगी ने परिवार को काफी दिलासा दिया। यह दिन उनके लिए और भी मुश्किल हो सकता था, लेकिन जवानों के साथ ने इसे सहयोग और एकजुटता के पलों से भर दिया। इस घटना से साफ पता चलता है कि सेना में रिश्ते सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये उससे कहीं गहरे होते हैं।