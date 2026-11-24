रेजिमेंट ने प्रीति की मां अनीता देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यह दुख से जूझ रहे परिवार के लिए एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला पल था। भावुक विदाई के समय जवानों की मौजूदगी ने परिवार को काफी दिलासा दिया। यह दिन उनके लिए और भी मुश्किल हो सकता था, लेकिन जवानों के साथ ने इसे सहयोग और एकजुटता के पलों से भर दिया। इस घटना से साफ पता चलता है कि सेना में रिश्ते सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये उससे कहीं गहरे होते हैं।