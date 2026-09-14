खत्म हुआ वीजा का झंझट, भारत-थाईलैंड ने खोला यात्रा का द्वार

थाईलैंड से भारत आने की सोच रहे लोगों के लिए अब सफर करना आसान और सस्ता हो गया है। थाई नागरिकों को अब भारत आने पर 30 दिन का मुफ्त डबल-एंट्री ई-टूरिस्ट वीजा मिल सकेगा। यह सुविधा 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगी। आवेदन करने के लिए indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html वेबसाइट पर जाना होगा।