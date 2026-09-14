खत्म हुआ वीजा का झंझट, भारत-थाईलैंड ने खोला यात्रा का द्वार
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थाईलैंड से भारत आने की सोच रहे लोगों के लिए अब सफर करना आसान और सस्ता हो गया है। थाई नागरिकों को अब भारत आने पर 30 दिन का मुफ्त डबल-एंट्री ई-टूरिस्ट वीजा मिल सकेगा। यह सुविधा 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगी। आवेदन करने के लिए indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html वेबसाइट पर जाना होगा।
थाईलैंड ने भारतीयों को दी 30 दिन की वीजा छूट
थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों को 30 दिन के लिए वीजा से छूट दे दी है। अगर कोई इससे ज्यादा समय तक रुकना चाहता है, तो उन्हें थाईलैंड के आधिकारिक पोर्टल से ई-वीजा लेना होगा। भारत और थाईलैंड दोनों ही देश अब एक-दूसरे के यहां सफर को आसान बना रहे हैं।