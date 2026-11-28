दिल्ली पुलिस ने जैश के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली-NCR में जैश के संदिग्ध नेटवर्क का भंडाफोड़, एक आतंकी गिरफ्तार

लेखन आबिद खान 09:56 am Nov 28, 202609:56 am

क्या है खबर?

सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर संबंध रखने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी हमले करने के लिए उकसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई दिनों से कथित आतंकी की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रही थी।