हैदराबाद में गणेश विसर्जन पर बवाल, मूर्ति के पास 'नॉन-वेज' फेंकने का दावा

हैदराबाद के मदनपेट में अन्नदान कार्यक्रम चल रहा था, तभी गणेश विसर्जन के दौरान मूर्ति के पास नॉन-वेज खाना फेंके जाने का दावा सामने आया है।

गणेश चतुर्थी के जश्न के बीच हुई इस घटना से हैदराबाद में तनाव बढ़ गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है।

गणेश कार्यक्रम के आयोजकों ने इस घटना को लेकर पुलिस को एक औपचारिक शिकायत और याचिका सौंपी है, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।