दिल्ली में गर्मी से राहत, पर IMD का येलो अलर्ट और उड़ानों पर असर

एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो सकती है

अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी एयरलाइंस से लगातार अपडेट लेते रहें। इंडिगो ने भी उड़ानों में देरी की संभावना जताई है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। IMD के अनुसार, शुक्रवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की उम्मीद है।