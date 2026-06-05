दिल्ली में गर्मी से राहत, पर IMD का येलो अलर्ट और उड़ानों पर असर
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45 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी से जूझने के बाद, गुरुवार को दिल्ली-NCR में बारिश ने लोगों को काफी राहत दी और मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक आंधी-तूफान और तेज हवाओं के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। तापमान भले ही 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया हो, फिर भी विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो सकती है
अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी एयरलाइंस से लगातार अपडेट लेते रहें। इंडिगो ने भी उड़ानों में देरी की संभावना जताई है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। IMD के अनुसार, शुक्रवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की उम्मीद है।