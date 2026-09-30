तेलंगाना: सेना के हथियार चोरी, दो और आरोपी पकड़े गए

सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपी मल्लेश को अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था, जिससे वह नाराज था। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया।

पुलिस को उनके कोवूर गांव और जंगा रेड्डी पल्ली स्थित घरों से चुराई गई राइफलें और गोला-बारूद मिले हैं।

जांच टीम अब मल्लेश और विनोद के बीच हुए पैसों के लेन-देन की पड़ताल कर रही है। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस चोरी में कोई और भी शामिल था।