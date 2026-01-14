तेलंगाना: कामारेड्डी में पंचायत चुनाव का वादा पूरा करने के लिए 500 कुत्तों की सामूहिक हत्या

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में क्रूरता का भयावह मामला सामने आया है। यहां के कई गांवों में पंचायत चुनाव में किए वादों को पूरा करने के लिए कुत्तों को मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में अलग-अलग गांवों में अब तक लगभग 500 कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है। अन्य को भी मारने का काम चल रहा है। इस खबर से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है।

घटना ग्राम सरंपच के इशारे पर हत्या पशु कल्याण कार्यकर्ता अदुलपुरम गौतम (35) ने 12 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि पालवंचा मंडल के भवानीपेट, पलवांचा, फरीदपेट, वाडी और बंदरामेश्वरपल्ली सहित कई गांवों में आवारा कुत्तों को सुनियोजित तरीके से मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी दोपहर 3 बजे उनको कुत्तों की सामूहिक हत्या की जानकारी मिली थी, जो संबंधित ग्राम सरपंच के इशारे पर की जा रही है। उनके मुताबिक, 2-3 दिनों में लगभग 200 कुत्तों को मारा गया है।

शिकायत पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जांच शुरू शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुत्तों की मौत जहरीले इंजेक्शन से हुई है। शिकायत के बाद पुलिस ने 5 पांच सरपंच और किशोर पान्धे नामक एक व्यक्ति सहित 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले, हनमकोंडा जिले के श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में 6-9 जनवरी के बीच लगभग 300 कुत्तों की हत्या की जानकारी मिली थी। उस मामले में पुलिस ने 2 महिला सरपंच और उनके पतियों सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

