तेलंगाना: मासूम से कुकर्म के आरोप में मदरसा शिक्षक को उम्रकैद

अदालत ने मोहम्मद मुनव्वर हुसैन को बाल संरक्षण कानूनों के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने उस पर 25,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़ित को 2,00,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्चे ने अपनी मां को यह भी जानकारी दी थी कि आरोपी ने 2 दिन पहले भी ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया था।