तेलंगाना में जमीन या मकान खरीदने वालों को झटका, 2026 से चुकाने होंगे भारी दाम देश Jun 05, 2026

तेलंगाना सरकार ने जमीन और मकान के रजिस्ट्रेशन की दरें बढ़ा दी हैं, जो 5 जून, 2026 से पूरे राज्य के 144 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में लागू होंगी। नई दरें खेती की जमीन से लेकर शहर के फ्लैट तक, सभी तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होंगी। सरकार का मकसद है कि इससे प्रॉपर्टी के सरकारी दाम और बाजार में उसकी असल कीमत के बीच का अंतर कम किया जा सके। ऐसे में, अगर आप जल्द ही कोई जमीन या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।