हैदराबाद: स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर उत्पीड़न से तंग 9 वर्षीय छात्र ने घर में जान दी

तेलंगाना के हैदराबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 9 वर्षीय छात्र ने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर लगातार तंग किए जाने से परेशान होकर अपनी जान दे दी। घटना चंदननगर के राजिंदर रेड्डी कॉलोनी के पास घटी है। छात्र का नाम प्रशांत है, जो कक्षा 4 में पढ़ता था। उसने मंगलवार शाम को घर के बाथरूम में गला घोंटकर आत्महत्या की है। छात्र को उसके माता-पिता अस्पताल ले गए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आत्महत्या स्कूल के सहपाठी कर रहे थे तंग पुलिस ने बताया कि प्रशंता के पिता शंकर उसी कॉलोनी में चौकीदार हैं। उनका परिवार कॉलोनी के बने कर्मचारी आवास में रहता है। शंकर पहले प्रशांत के स्कूल में ही कार चालक थे। पुलिस ने बताया कि छात्र को उसकी यूनिफॉर्म को लेकर उसके सहपाठी तंग कर रहे थे। वह काफी दिन से परेशान नजर आ रहा था। मंगलवार को प्रशांत ने स्कूल से लौटने के बाद शाम को अपने स्कूल पहचानपत्र की डोरी से गला घोंट लिया।

जांच रोज स्कूल जा रहा था प्रशांत पुलिस ने बताया कि छात्र रोजाना स्कूल जा रहा था। उसने अपने माता-पिता को अधिक जानकारी नहीं दी थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी तक यह नहीं पता चला है कि फीस को लेकर कोई समस्या थी या स्कूल ने इस संबंध में उसके लिए कोई शर्मनाक स्थिति पैदा की थी। फिलहाल, माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है औऱ जांच शुरू कर दी है।

